"Modernin Dili" sergisi Sivas'ta sanatseverlerle buluşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergisinin açılışı bugün saat 18.00'de Sivas'ta yapılacak.
10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergisinin açılışı bugün saat 18.00'de Sivas'ta yapılacak.
TCMB'den yapılan açıklamada Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" adlı sergi 11 Mart-26 Nisan 2020 tarihleri arasında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenecek.
Sergi açılışı, bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.
Kaynak: AA