Moderna ve Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısını Avrupa'da pazarlamak için izin başvurusu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor
BBC

Moderna ve Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısını Avrupa'da pazarlamak için izin başvurusu yaptı

01.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:00
Moderna ve Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısını Avrupa'da pazarlamak için izin başvurusu yaptı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ile Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılara koşullu pazarlama izni almak amacıyla resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ile Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılara koşullu pazarlama izni almak amacıyla resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Ajans, sunulan verilerin aşının kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini gösterecek kadar eksiksiz olup olmadığına bakıldıktan sonra haftalar içinde pazarlama ruhsatı verilebileceğini belirtti.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan EMA'dan yapılan açıklama göre, Moderna ve BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşılarla ilgili değerlendirmeye başlandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
'20 milyon aşı gelecek' diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
"20 milyon aşı gelecek" diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ve ABD kökenli Pfizer ile Moderna, koronavirüs aşılarının Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde dağıtımı için koşullu ruhsat başvurusunu resmen yaptı.

Avrupa İlaç Ajansı bünyesindeki Beşeri İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), BioNTech - Pfizer'i aşısının yeterliliği konusundaki incelemeyi en geç 29 Aralık'a kadar tamamlayacak.

CHMP, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmayı da en geç 12 Ocak'ta bitirmiş olacak.

Bu nedenle EMA uzmanları, Noel tatili süresince de çalışmaya devam edecek.

Durumun aciliyeti nedeniyle EMA, gerekenden daha az eksiksiz verilere dayanarak Moderna ve BionTech - Pfizer aşılarına geçici pazarlama ruhsatı verecek.

Kurum, acil durumlarda bir ilacın hemen insanların kullanımına sunulmasının yararının, mevcut riskten daha ağır bastığı durumlarda geçici ruhsat verme yetkisine sahip.

Yapılan inceleme sonunda EMA, aşıların Covid-19'a karşı korumada etkili olduğu sonucuna varırsa koşullu pazarlama izni verilmesini tavsiye edecek.

AB Komisyonu da birkaç gün içinde bu izni onaylayacak.

Şirketler, geliştirdikleri iki ayrı aşı için zaten bir süreden beri EMA ile veri paylaşımına başlamıştı.

Bu nedenle inceleme sürecinin, normalden daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

Koşullu pazarlama izninin, beklenenden daha kısa sürede verilmesi durumunda, aralık ayı içinde Avrupa'da aşı dağıtımına başlanması planlanıyor.

BionTech-Pfizer, 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonrası, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı.

ABD merkezli Moderna da, 30 bin kişiye uygulanan testler sonucu, geliştirilen alının ciddi bir yan etkisi bulunamadığını ve Covid-19'a karşı yüzde 95 koruyucu olduğunu belirtmişti.

Her iki aşı için, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) da acil kullanım izni için başvuru yapıldı. FDA, BioNTech - Pfizer'in geliştirdiği aşıya ilişkin başvuruyu 10 Aralık'ta, Moderna'nın ürününü de 17 Aralık'ta değerlendirecek.

BBC

İlgili Haberler

Çin aşısı ve Alman aşısı çalışmalarına katılan Prof. Dr. Tabak: Çin aşısından olacağım, güvenmesem olmazdım
Çin aşısı ve Alman aşısı çalışmalarına katılan Prof. Dr. Tabak: Çin aşısından olacağım, güvenmesem olmazdım
Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
'Kanser hastaları zatürre ve grip aşısını yaptırmalı'
"Kanser hastaları zatürre ve grip aşısını yaptırmalı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Kenan Işık İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Moderna ve Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısını Avrupa'da pazarlamak için izin başvurusu yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 18:01:39. #1.14#
title