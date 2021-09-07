Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 647 bin doz Uganda'ya ulaştı

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 647 bin doz teslim aldı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 647 bin doz teslim aldı.

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ülkedeki Kovid-19 vakalarının hazirandan bu yana iki kat arttığını açıkladı.

Moderna'nın geliştirdiği 647 bin doz aşıyı teslim aldıkları bilgisini paylaşan Aceng, ülkedeki 22 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Uganda, AstraZeneca ve Sinovac aşılarından 1,4 milyon doz almıştı.

Yaklaşık 44 milyon nüfusa sahip Uganda'da, salgının başından bu yana 120 bin 662 kişi virüse yakalandı, 3 bin 53 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak