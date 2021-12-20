Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor - Haberler
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Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor

Moderna: Kovid-19 destek aşımızın yarım dozu Omicron'a karşı antikor oranını 37 kat artırıyor
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD ilaç firması Moderna, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının destek dozunun, virüsün yeni varyantı Omicron'a karşı son derece etkili olduğunu duyurdu.

NEW ABD ilaç firması Moderna, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının destek dozunun, virüsün yeni varyantı Omicron'a karşı son derece etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 destek aşısının yarım dozunun Omicron varyantına karşı antikor oranını 37 kat arttırdığı belirtildi.

Moderna başhekimi Paul Burton, ön çalışmalardan elde edilen ilk verilerin ümit verici olduğunu kaydederek, "Tatil sezonuna girerken bu iyi bir koruma sağlamalı." ifadesini kullandı.

Burton, hastanelere kaldırılma ve ölümler üzerinde Moderna destek aşısının ne kadar koruyucu olduğu konusunda ise henüz ellerinde klinik veri bulunmadığına dikkat çekerek, en son sonuçların yine de destek aşısının "güven verici" ve "son derece etkili" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Federal yetkililer, gelecek hafta başlayacak Noel ve yeni yıl tatilleri öncesi ülkede Omicron varyantı kaynaklı vakaların hızla artışa geçmesinden endişe ediyor.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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