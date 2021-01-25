Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planlıyor
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Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planlıyor

25.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:20
Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planlıyor

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu.

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, laboratuvar testlerinin Kovid-19 aşısının İngiltere'deki B.1.1.7 olarak bilinen türüne karşı vücudun antikor üretimine teşvik konusunda etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.351 adı verilen türe karşı ise vücuttaki antikorlarda altı kat azalma görüldüğü ancak buna rağmen aşının koruyuculuğunun beklenen seviyenin üstünde olduğu bildirildi.

Açıklamada, B.1.351'e karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlanmasının planlandığı ve çalışmada, orijinal aşıya takviye doz eklenmesinin, virüsün yeni türüne karşı antikor seviyelerini artırıp artırmayacağının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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