Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek
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Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek

Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'li ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

NEW ABD'li ilaç firması Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretim tesisinin kapasitesini artırmak üzere çalışmalara başladı.

Moderna tarafından Wall Street Journal'a (WSJ) yapılan açıklamada, daha fazla ülkenin ihtiyacını karşılamak ve böylece bağışıklığın artmasına yardımcı olmak için Boston'daki tesisin üretim kapasitesini artıracak iki yeni ünitenin inşaatına başlandığı belirtildi.

Firma yetkilileri, biri sonbaharda diğeri 2022 başında faaliyete geçecek ek tesislerle birlikte, üretim kapasitelerinin yüzde 50 artmasını beklediklerini söyledi.

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bance, "Planımız ve umudumuz, ABD için yeterli doza ulaşır ulaşmaz, ihracat yapmamıza izin verilmesi ve böylece dünya çapında olabildiğince çok ülkeye yardım edebilmemiz." dedi.

Geçen yıl hızla geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla biyoteknoloji endüstrisinde önemli bir noktaya gelen Moderna, salgın öncesi yaklaşık 7 milyar dolar olan piyasa değerini 81 milyar dolara çıkardı.

Şirket şu anda ABD'de ayda 40 ila 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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