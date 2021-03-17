Moderna Covid-19 aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecek
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BBC

Moderna Covid-19 aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecek

17.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:42
Moderna Covid-19 aşısını bebekler ve çocuklarda deneyecek

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği Covid-19 aşısını altı aylık ila 12 yaşındaki çocuklar üzerinde denemeye başlayacağını duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği Kovid-19 aşısını 6 aylık ila 12 yaşındaki çocuklar üzerinde denemeye başlayacağını duyurdu. Şirket ABD ve Kanada'da 6.750 çocuğun denemelere katılmasını planlıyor.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Çocukların ve gençlerin aşılanması salgının durdurulması için ulaşılması gereken sürü bağışıklığına ulaşmakta kritik önemde görülüyor.

Çocuklarda virüs nedeniyle ağır hastalık geçirilmesi riski yetişkinlere daha düşük, ancak özellikle ergenlik çağındakilerde bulaştırma riski var.

Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel "Bu pediatrik çalışma Covid-19 aşısının daha küçük yaşlardaki potansiyel etkinliğini ve bağışıklık sağlayıcılığını değerlendirmemize yardımcı olacak" dedi.

Böylece hem Moderna hem de Pfizer Covid 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda aşılarını denemeye geçen yıl başlamıştı. Bu denemelerin sonuçları bekleniyor.

AstraZeneca çocuklar üzerindeki ilk denemesini geçen ay duyururken, Johnson & Johnson da ürettikleri aşıyı küçük çocuklar üzerinde deneyeceğini bildirdi, ancak henüz bir takvim açıklamadı.

BBC
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