Moderna: "Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moderna: "Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili"

Moderna: 'Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.

Dünya genelinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülürken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 732 katılımcı üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-17 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi. Moderna aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanırken, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı kaydedildi. Şirket, yan etkilerin genellikle hafif veya orta düzeyde olduğunu belirterek, en yaygın görülen yan etkinin kol ağrısı ve ikinci doz sonrası baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve titreme olduğu ifade edildi.

Moderna CEO'su Stephane Bancel da yaptığı açıklamada, "Aşı, 12-17 yaş arasındakilerde Covid-19'u önlemede son derece etkili. Moderna Covid-19 aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleyebildiğini görmek özellikle heyecan verici" dedi.

Öte yandan Moderna'ın geçtiğimiz Mart ayında 6 ay ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde başlattığı klinik denemeler devam ediyor.

HAZİRAN'DA FDA'YA BAŞVURMASI BEKLENİYOR

Moderna'nın aşının 12-17 yaş arasındakilerde acil kullanım yetkisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) önümüzdeki Haziran ayında başvuruda bulunması beklenirken, FDA'nın aşıyı onaylaması halinde Pfizer/BioNTech aşısının ardından söz konusu yaş grubu için ülkede kullanılabilecek ikinci aşı olacak.

FDA, Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini bu ayın başlarında 12-15 yaş arasındaki kişileri kapsayacak şekilde genişletmişti. ABD'de Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına izin verilmesinden bu yana yaklaşık 600 bin çocuğa aşının ilk dozu uygulandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moderna: "Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:37:17. #1.11#

title