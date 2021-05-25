Moderna, aşının 12-17 yaş arasında etkili olduğunu duyurdu
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Moderna, aşının 12-17 yaş arasında etkili olduğunu duyurdu

Moderna, aşının 12-17 yaş arasında etkili olduğunu duyurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Moderna'dan yapılan yazılı açıklamada, geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının 12 ile 17 yaş aralığında güvenli ve etkili olduğu duyuruldu.

Moderna'dan yapılan yazılı açıklamada, geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının 12 ile 17 yaş aralığında güvenli ve etkili olduğu duyuruldu.

Moderna'nın 'TeenCOVE' adlı çalışmasına ABD'de yaşları 12 ile 17 arasında değişen 3 bin 732 çocuk katıldı. Aşının çocuklarda, yetişkinlerde daha önceki bulgulara eşdeğer bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterdiği ifade edildi. Çalışmada 2 doz aşı alan katılımcılarda hiçbir Covid-19 vakasının gözlemlenmediği açıklandı. Ayrıca sonuçların, aşının ilk dozdan 14 gün sonra hafif Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar önemli bir güvenlik endişesi tespit edilmemiştir. Yan etkilerin çoğu hafif veya orta şiddetteydi. En yaygın yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrı oldu. İkinci mRNA-1273 dozunda sonra en yaygın yan etki baş ağrısı, yorgunluk, miyalji (kas ağrısı) ve üşüme oldu" denildi. Öte yandan, verilerin, devam eden veri toplamaya bağlı olarak değişebileceği ve şirketin, TeenCOVE çalışmasından elde edilen verileri, hakemli bir yayına göndermeyi planladığı belirtildi.

Şirketin CEO'su Stephane Bancel açıklamasında, "MRNA-1273, çocuklarda COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğu konusunda bizi umutlandırdı. Moderna COVID-19 aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleyebileceğini görmek özellikle heyecan verici. Bu sonuçları FDA'ya ve dünya çapındaki düzenleyicilere Haziran ayı başlarında sunacağız" ifadelerini kullandı.


Moderna, aşının 12-17 yaş arasında etkili olduğunu duyurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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