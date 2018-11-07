Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ortaklığında "Modern Zeytin Yetiştiriciliği ve Zeytin Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Panele, Eceabat, Gökçeada, Ezine, Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Şube Müdürleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Araştırmacıları Dr. Barbaros Çetinel ve Dr. M. Fatih Tolga, Teknik Personeller, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz konuşmasında, Eceabat ilçesinin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytincilikle ilgili istatistiki bilgiler verdikten sonra, zeytincilikte en büyük maliyetlerden birinin hasat işçiliği olduğunu ve yeni gelişen teknolojilerin ve çeşitlerin maliyetlerin azaltılması için alternatif olabileceğini söyledi ve tüm çiftçilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ardından, Prof. Dr. Murat Şeker sunumunda, son yıllarda zeytincilikte yeni gelişmelerden biri olan İspanyol tipi bodur zeytin yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitlerin, yerel çeşitlere göre farklılığını, avantajlarını, dezavantajlarını, bakım ve hasat işlemlerini, yağ oranının mevcut yağlık çeşitlerden daha iyi olduğunu ancak nefasetinin daha düşük olduğunu anlattı. Sulama imkanı olan alanlarda hasat kolaylığı açısından alternatif bir zeytin çeşidi olabileceğini dile getirdi.

Zeytin hastalıkları uzmanı Dr. Barbaros Çetinel, zeytincilikte en çok dert yanılan halkalı leke hastalığı konusunda bilgiler verdi ve mücadele konusunda doğru zamanda ve doğru ilaçla mücadelenin önemine dikkat çekti. Özellikle bu hastalığın mücadelesinde kullanılan bordo bulamacının hazırlanması konusunda uyarılarda bulundu. Halkalı leke hastalığının ortaya çıktığı dönemde İlaçlama etkinliğinin artması için yağmurlardan sonraki 48 saat içinde ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyledi.

Zeytin zararlıları uzmanı Dr. Mehmet Fatih Tolga, bu yıl yaşanılan iklim şartlarının zeytin sineğinin artışında etkili olduğunu, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle zararlıların popülasyonunda artış olacağını bu nedenle sadece kimyasal ilaçlama dışında cezbedici tuzakların kullanılması gerektiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığında bu tuzakları kullanan üreticilere destekleme ödemesi yaptığını vurguladı. Ayrıca kimyasal mücadelede kısmi dal ilaçlamasının normal ilaçlamaya göre daha etkili olduğunu söyledi. Zeytin sineği ile mücadelede başarıya ulaşmanın başlıca koşullarından biri de toplu mücadele yapmaktan geçtiğine dikkat çekti.

Panel, üreticilerin sorularının panelistler tarafından cevaplandırılmasının ardından son buldu. - ÇANAKKALE