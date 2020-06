Modern Warfare ve Warzone'un Dördüncü Sezonu Başladı Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için planlanan dördüncü sezon esasen geçtiğimiz hafta içinde başlayacaktı ama Birleşik Devletler'i karıştıran olaylar nedeni ile belirsiz bir tarihe

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için planlanan dördüncü sezon esasen geçtiğimiz hafta içinde başlayacaktı ama Birleşik Devletler'i karıştıran olaylar nedeni ile belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Bugün yayınlanan yeni güncelleme ile Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un dördüncü sezonu başladı.

Yayınlanan v1.22 güncellemesi PlayStation 4 platformunda 32.5 GB ve Xbox One platformunda 44.3 GB alan kaplayacak ama indirme tamamlandıktan sonra artışın 4 GB olduğunu göreceksiniz. PC platformunda ise güncellemenin boyutu oyuna göre değişiyor. Eğer sadece Call of Duty: Modern Warfare yüklü ise 45 GB, sadece Call of Duty: Warzone yüklü ise 39.6 GB.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Dördüncü Sezonunda Neler Var?

Dördüncü sezonun başlaması ile oyuna Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunundan aşina olduğunuz çok oyunculu mod haritası Scrapyard, Gunfight modu için Trench ve Ground War modu için de Barakett Promenade haritası ekleniyor. Sezonun ilerleyen zamanlarında One in the Chamber, Team Defender ve All or Nothing adında üç yeni mod daha Call of Duty: Modern Warfare oyununa eklenecek.

Önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da yeni bir Battle Pass var. Toplamda yüz yeni aşamaya bağlı olarak yeni operatör Captain Price olacakken, SMG Fennec ve AR CR-56 AMAX adında iki yeni silah açabileceksiniz. Son aşamaya ulaşmanız durumunda ise Price NVG sizin olacak.

Call of Duty: Warzone tarafında ise Fire Sale, Jailbreak, Supply Chopper ve Contraband Contract adıyla dört yeni özellik ekleniyor. Fire Sale ile Buy Station'lardaki eşyalar bir dakika süreyle % 80 indirimli satılacak veya tamamıyla ücretsiz olacak. Jailbreak başkalarını izleyen ve Gulag için sıra bekleyen herkes, ikinci bir şans ile Verdansk haritasına geri gönderildiği bir özellik. Contraband kontratları önceki kontrat tamamlandığında ortaya çıkıyor. Amacınız ise bir çantayı kaptığınız gibi tahliye noktasına götürmek olacak. Eğer taşımakta olan bir oyuncu görürseniz, öldürüp çantasını alabilirsiniz. Başarılı olmanız durumunda ise yeni bir silah planının (Blueprint) kilidini açmış olacaksınız. Supply Choppers ise adına uygun olarak harita üzerinde uçan helikopterler göreceksiniz. Geçici bir süreliğine mevcut olacak bu helikopterleri düşürmeniz durumunda, üç UAV, iki zırh kutusu, mühimmat kutuları, gaz maskesi, bomba atar ve fazlaca kredi barındıran yüksek kaliteli yağma elde edebileceksiniz.

Bunların dışında Call of Duty: Warzone için elliye elli Warzone Rumble LTM modu gelecek. Sezonun ilerleyen zamanlarında Juggernaut Royale ve Realism Warzone adıyla iki yeni mod daha gelecek.

Son olarak, Call of Duty: Modern Warfare için Playlist güncellemeleri neticesinde Ground War modu için Barakett Promenade eklenirken Trench Mosh Pit (2v2), Scrapyard 24/ 7 ve Blueprint Gunfight geliyor. Call of Duty: Warzone tarafında ise Quads, Trios, Duos, Solos, Blood Money ve Warzone Rumble söz konusu.