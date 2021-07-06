Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
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Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor

Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklar hızla yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Edremit kent genelinde çalışmalar dört koldan devam ediyor. İlçe merkezinden başlayarak sahil mahalleri ve kırsal mahallelere kadar altyapı, yağmur suyu drenaj hatları ile üst yapıda kilit parke taş döşeme, asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Edremit merkezinde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları başladı. Yoğun olarak kullanılan Atatürk Gençlik Merkezi'nin de bulunduğu İnönü Caddesi ile Ulugaraj ve Cumhuriyet Caddeleri'nden baştan sona yenileme çalışmaları başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Müdür Kesici; "Edremit şehir merkezinde doğalgaz çalışmaları devam ederken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Baski ile yürüttüğümüz alt yapı yenileme çalışmalarımız da hızla ilerliyor. İnönü, Ulugaraj ve Cumhuriyet Caddeleri ile bağlantılı sokaklarında su ve yağmur suyu drenaj hattı yenileme çalışmaları devam ederken çalışmaların bittiği noktalarda da taş döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentlilerimizin mağdur olmaması için en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak caddelerimizi alt ve üst yapısı ile yepyeni bir hale kavuşturacağız. Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi. - BALIKESİR

Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor
Modern ve yaşanabilir bir Edremit için çalışmalar dört koldan devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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