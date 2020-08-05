Modern ve estetik seyyar tezgahlar Kuşadası'na renk katıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Modern ve estetik seyyar tezgahlar Kuşadası'na renk katıyor

Ömer Günel'in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası, modern ve estetik görünümlü ahşap seyyar tezgahları ile de fark oluşturuyor.

Modern ve estetik seyyar tezgahlar Kuşadası'na renk katıyor
05.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:33

Ömer Günel'in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası, modern ve estetik görünümlü ahşap seyyar tezgahları ile de fark oluşturuyor. Kuşadası Belediyesi'nin girişimleri ile kayıt altına alınan tüm seyyar satıcılar, sağlıklı ve hijyenik koşullarda faaliyet göstermelerinin yanı sıra özel tasarımlı ahşap tezgahları ile de kente büyük renk katıyor.

Daha modern ve bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi'nin son estetik dokunuşu seyyar tezgahlara yönelik oldu. Seyyar tezgahların kente renk ve kimlik katan önemli unsurlar olduğuna inanan Kuşadası Belediyesi, bir yandan "sokak ekonomisi" olarak adlandırılan seyyar tezgahları, ihtiyacı olan kişilere tahsis ederek kayıt altına alırken yaptığı özel ve modern tezgah tasarımı ile de vatandaşlardan tam not aldı.

İlk iş olarak Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan 300'ün üzerindeki seyyar satış belgesini iptal ederek yeni bir değerlendirme yapan Kuşadası Belediyesi, tezgahları başka hiçbir geliri bulunmayan kişilere tahsis etti. Seyyar tezgah sayısını ise 105'e indirerek tamamını kayıt altına aldı. Yaptığı düzenleme ile seyyar tezgah esnafının hijyenik ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermesini sağlayan Kuşadası Belediyesi, sahil sitelerinde kayıt dışı olarak faaliyet gösteren sebze meyve satıcılarını da kayıt altına alarak düzenli denetime tabi tutmaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin kentin her alanında düzen oluşturmak olduğunu belirterek "Dünyanın hangi modern ülkesine giderseniz gidin seyyar tezgahlarla karşılaşırsınız. Seyyar tezgahlar belirli bir düzen ve görsellik içerisinde sunulduğu takdirde yerel tatları ve ürünleri ziyaretçilerle buluşturan, kentlere renk ve canlılık katan özgün değerlerdir. Avrupa'nın Roma, Barcelona, Venedik, Paris gibi önemli turizm merkezlerine gittiğinizde seyyar tezgahların kent dokusuna uygun tasarımlarla adeta bir kent mobilyası haline getirildiğini görebilirsiniz. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak, kentimizi bir turizm merkezine yakışır hale getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında seyyar tezgahlarımızı doğaya uyumlu yeşil renkli ahşaptan tasarladık. Öte yandan seyyar satıcılık faaliyetini ek gelir kaynağı olmaktan çıkararak ihtiyacı olan vatandaşlarımız için asli gelir kaynağı haline getirdik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı 3. Sayfa
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Modern ve estetik seyyar tezgahlar Kuşadası'na renk katıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:19:49. #1.14#
title