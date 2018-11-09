Modern Sulama Yaşam Standardını Yükseltiyor"

Devlet Su İşleri (DSİ), Erzurum ve Erzincan'da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmayı, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeyi ve derelerdeki taşkın riskini azaltmayı sürdürüyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki su ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen "GÖLSU" projesi neticelerini veriyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün, insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini ile suyu koruma, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yatırım ve doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu bildirdi.

DSİ'nin Türkiye ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Aydın, çalışmaları tamamlanan Erzincan Tercan Çatakdere ile Erzurum Pasinler Taşkaynak göletlerinde su tutulduğunu belirterek, "Çatakdere göletinde depolanacak su ile 2019 yılı sulama sezonunda 770 dekar araziye, Taşkaynak göletinde de 2 bin 640 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerin sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimi artıracağını, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacağını vurgulayan Aydın, "Projelerin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 84 bin 500 lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.