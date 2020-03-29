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Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Spor

Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde...

Türkiye'yi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı ile temsil eden modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarına evinde devam ediyor.

29.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:13
Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde...

Türkiye'yi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı ile temsil eden modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarına evinde devam ediyor.

Genç yaşına rağmen Avrupa 2'nciliği bulunan ve uluslararası düzeyde derecelere imza atan 17 yaşındaki sporcu, özel beslenme programı ve antrenmanları dahilinde kondisyonunu koruyor. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısı yapan genç sporcu, "Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız. Bu yüzden ben de antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Unutmayın hayat eve sığar, herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Modern pentatlonun 5 branştan oluştuğunu ve oldukça zorlu bir spor dalı olduğuna işaret eden Selin Eyüpoğlu, "Yüzme, koşu, atış, eskrim ve binicilikten oluşuyor. Her branş için farklı antrenörlerle çalışıyorum. Okul zamanı günde en az iki antrenman yapıyorum, okullar tatil olduğunda ise bu rakam günde 4-5 antrenmana çıkıyor" diye konuştu. Koronavirüs salgınının yurtdışındaki yarışları da etkilediğinin altını çizen genç sporcu, "Bu sene 2 yarışmam, koronavirüs salgını sebebiyle iptal oldu. Bu sene yarışmalar iptal olsa da, önümüzdeki yıl için ve özellikle hayalim olan olimpiyatlar için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSelin Eyüpoğlu'nun açıklamalarıAntrenmandan görüntüler

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Kaynak: DHA

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