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Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yarın başlıyor

Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yarın başlıyor
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonu, 2022 yılının ilk ulusal sıralama ve milli takım seçme yarışlarını Ankara'da yapacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonu, 2022 yılının ilk ulusal sıralama ve milli takım seçme yarışlarını Ankara'da yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek yarışların yüzme etabı Eryaman TOHM'da, eskrim, koşu ve atış etabı ise Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Yarışlarda 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorileri için yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarını içeren dörtlü (tetratlon) etapta milli takım seçmeleri yapılacak ve ulusal sıralamalar belirlenecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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