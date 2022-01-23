Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı

Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları tamamlandı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, iki gün süren organizasyon Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen "laser run" etabıyla sona erdi.

Büyükler kategorisinde kadınlarda İpek Akşin, erkeklerde ise Buğra Ünal birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

Büyükler: 1. İpek Akşin, 2. Sıdal Aslan, 3. Sümeyye Demir

Açık yaş: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. İpek Akşin

Gençler: 1. Yaren Nur Polat, 2. Selen Gülel, 3. Zeynep Altınbaş

19 yaş altı: 1. Belemir Almira Dede, 2. Ebrar Çalışkan, 3. Ayşen Bensu Gül

Erkekler

Büyükler: 1. Buğra Ünal, 2. Mete Demiryol, 3. Abdullah Ahmet Dizioğlu

Açık yaş: 1. Buğra Ünal, 2. Yunus Çalışkan, 3. Erhan Ispanakçı

Gençler: 1. Yunus Çalışkan, 2. Erhan Ispanakçı, 3. Doruk Altınbaş

19 yaş altı: 1. Furkan Murat, 2. Kıvanç Taşyaran, 3. Yağız Ak

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Aile Yaşam Merkezi, Modern Pentatlon, Milli Takım, Ankara, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title