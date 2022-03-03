Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları yarın Bursa'da başlayacak

BURSA (AA) - Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları yarın Bursa'da başlıyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-6 Mart tarihlerinde Bursa'da 101'i kadın 243 sporcu katılımı ile yapılacak.

Yarışların yüzme etabı Bursa TOHM'da, eskrim, koşu ve atış etabı ise Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışma, 19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorileri için yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarını içeren dörtlü (tetratlon) etapta, 17 yaş altı kategorisi için yüzme, koşu ve atıştan oluşan 3'lü (triathle) etapta milli takım seçmeleri yapılacak ve ulusal sıralamalar belirlenecek.

Yarışın bir diğer ayağında ise 11, 13 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışacak sporcuların yüzme, koşu ve atıştan oluşan 3'lü (triathle) yarışlarıyla performans ve gelişim takipleri yapılacak.

19 yaş altı, gençler ve büyükler kategorisi sporcuları için son sıralamaları ortaya koyacak yarışlarda, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular da belirlenmiş olacak.