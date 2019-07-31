Modern pentatlonda kota heyecanı

Milli modern pentatloncular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, 2019 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Avrupa Kıtası Kota Müsabakası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İlke, İpek ve Buğra, 6-11 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecek organizasyonda olimpiyat kotası almak için yarışacak.

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu koordinatörlüğünde, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin ortaklaşa düzenlediği şampiyona, İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ilk 8'e girme başarısı gösteren sporcular, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları için kota almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA