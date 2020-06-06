Modern pentatlonda kondisyon ve kuvvet eğitimi online yapıldı Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlere yönelik kondisyon ve kuvvet çalışmaları konularında online eğitim semineri düzenledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlere yönelik kondisyon ve kuvvet çalışmaları konularında online eğitim semineri düzenledi.

TMPF tarafından yapılan açıklamada, spor bilimci ve kondisyoner Murat Atıl tarafından video konferans yöntemiyle verilen eğitimde, kondisyon çalışmaları, kuvvet antrenmanları ve sporcuların pandemi sonrası toparlanma sürecine değinildiği ifade edildi.

Murat Atıl'ın, pandemi süreciyle birlikte yeterli antrenman yapamayan birçok milli sporcunun yaşayabileceği fiziksel ve ruhsal sıkıntının, planlı kondisyon ve kuvvet antrenmanıyla aşılabileceğini aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA