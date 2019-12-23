Modern pentatlonda İpek Akşin'den altın madalya
Modern pentatloncu İpek Akşin, Polonya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Zbigniew Majewski Memorial Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Modern pentatloncu İpek Akşin, Polonya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Zbigniew Majewski Memorial Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde Polonya Modern Pentatlon Federasyonunun ev sahipliğinde Drzonkow kentinde 20-22 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda İpek Akşin, en yakın rakibinin 10 puan önünde ilk sırada yer aldı.
İpek, turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.