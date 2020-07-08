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Modern pentatlonda il temsilcilerine çevrim içi eğitim

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun atıcılık, koşu, yüzme, eskrim ve binicilik antrenörleri, çevrim içi eğitim seminerinde bu akşam ikinci kez il temsilcileriyle bir araya gelecek.

Modern pentatlonda il temsilcilerine çevrim içi eğitim
08.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:58

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun atıcılık, koşu, yüzme, eskrim ve binicilik antrenörleri, çevrim içi eğitim seminerinde bu akşam ikinci kez il temsilcileriyle bir araya gelecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre seminerde, branş bazlı bilgi paylaşımında bulunulacak ve modern pentatlona yönelik illerde etkin çalışmalar için yol haritası belirlenecek.

Seminerde atıcılık antrenörü Elif Beyza Aşık "Modern Pentatlonda Atıcılık", atletizm antrenörü Ertan Yılmaz "Modern Pentatlonda Koşu", yüzme antrenörü Tolga Tillioğlu "Modern Pentatlonda Yüzme", eskrim antrenörü Osman Yalçın "Modern Pentatlonda Eskrim" ve binicilik antrenörü Talat Ersoy İşçioğlu "Modern Pentatlonda Binicilik" başlıklı sunumlar yapacak.

Kaynak: AA

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