Modern pentatlonda 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'na Ankara ev sahipliği yapacak
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Modern pentatlonda 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'na Ankara ev sahipliği yapacak

Modern pentatlonda 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'na Ankara ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonu, 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın 21-23 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonu, 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın 21-23 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek organizasyonda 17 yaş altı kategorisi için yüzme, koşu ve atıştan oluşan üçlü, 19 yaş altı, gençler ve açık yaş kategorileri için de yüzme, eskrim, koşu ile atıştan oluşan dörtlü yarışların olacağı ifade edildi.

Etkinliğe, 32'si kadın toplam 64 sporcunun katılacağı aktarıldı.

Yarışlar sonucunda kategorilerinde ilk 3'e giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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Modern pentatlonda 3. Ulusal Sıralama ve Milli Takım Seçme Yarışları'na Ankara ev sahipliği yapacak - Haberler Spor
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