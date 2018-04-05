Modern Pentatlon Yarışları

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Modern Pentatlon Yarışması"nda SANKO Okulları öğrencisi Yiğit Ali Tütüncüler il birincisi oldu.

100 metre serbest yüzme ve 800 metre koşu yarışlarında Yıldız Erkek Kategorisinde il birinciliğini elde eden SANKO Okulları öğrencisi Yiğit Ali Tütüncüler 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan "Okullar Arası Modern Pentatlon Türkiye Birinciliği" yarışlarında Gaziantep'i temsil edecek. - GAZİANTEP