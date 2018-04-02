Modern Pentatlon Yarışları

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Okullar Arası Minikler Modern Pentatlon Yarışması"nda SANKO Okulları öğrencileri Minik A Erkek Kategorisinde Ahmet Poyraz Kılıç, Minik B Kızlar Kategorisinde Irmak Zehra Kökmen il birincisi oldu.

50 metre serbest yüzme ve 400 metre koşu yarışlarında Minik A Erkek kategorisinde, Ahmet Poyraz Kılıç birinci, Çağan Korkmaz ikinci ve Yağız Mustafa Toros dördüncü olurken, Minik A Kız kategorisinde Tülay Günsoy dördüncü oldu. Minik B Kız Kategorisinde Irmak Zehra Kökmen birinci, Beren Kalyoncu ikinci, Çınar Özkamalı dördüncü, Minik B Erkek Kategorisinde Hasan Mert Simitçi ikinciliği elde etti.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP