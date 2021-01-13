Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası yapıldı
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Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası yapıldı

13.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:27
Modern Pentatlon Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda ulusal sıralamaya giren sporcular belli oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda ulusal sıralamaya giren sporcular belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman TOHM'da gerçekleştirilen şampiyonaya toplam 128 sporcu katıldı.

Açık yaş kadınlar kategorisinde son Avrupa Şampiyonu İlke Özyüksel birinci olurken, İpek Akşin ikinci, Sesim Alpuğan üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Açık yaş erkekler kategorisinde ise Yunus Çalışkan birinci, Buğra Ünal ikinci, Arda Selçuk da üçüncü olmayı başardı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, federasyon başkanı Veli Ozan Çakır, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Yardım ve federasyon yöneticileri takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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