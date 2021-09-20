Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulu 21 Ekim'de yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) genel kurulu, 21 Ekim Perşembe günü yapılacak.

TMPF'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın B2 Katı Toplantı Salonu'ndaki seçimli genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda çoğunluk sağlamadığı taktirde ikinci toplantı, 22 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.