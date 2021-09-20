Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulu 21 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulu 21 Ekim'de yapılacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulu 21 Ekim'de yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) genel kurulu, 21 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) genel kurulu, 21 Ekim Perşembe günü yapılacak.

TMPF'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın B2 Katı Toplantı Salonu'ndaki seçimli genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda çoğunluk sağlamadığı taktirde ikinci toplantı, 22 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hava Durumu Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Şenol Güneş Rüya Tabirleri Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Modern Pentatlon Federasyonu genel kurulu 21 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:28:35. #1.12#