Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda erkekler kategorisi eleme müsabakaları tamamlandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda erkekler kategorisi eleme müsabakaları tamamlandı.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Dora Nusretoğlu 1073 puan, Arda Selçuk 1050 puan ve Buğra Ünal ise 1058 puanla elendi.

Kupada yarın kadınlar kategorisi finalinde Türkiye'yi İlke Özyüksel temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur