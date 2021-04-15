Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda kadınlarda eleme müsabakaları tamamlandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası'nda kadınlarda eleme müsabakaları tamamlandı.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlke Özyüksel müsabakalarda 1013 puan aldı ve 17 Nisan'da yapılacak finallere kalan 36 sporcu arasına girmeyi başardı.

Kadınlarda diğer milli sporcu İpek Akşin'in ise yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekildiği bildirildi.

4. UIPM Pentatlon Dünya Kupası yarın erkekler ön eleme yarışlarıyla devam edecek. Erkekler kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Arda Selçuk, Buğra Ünal ile Dora Nusretoğlu temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mario Draghi Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:39:53. #1.14#

title