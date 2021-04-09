Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı
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Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında kadınlar final yarışları bugün yapıldı.

Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabında kadınlar final yarışları bugün yapıldı.

Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 4 dünya kupasından biri olan başkent Sofya'daki organizasyonun kadınlar finalinde milli sporcular İlke Özyüksel ve İpek Akşin mücadele etti.

İpek Akşin, 1233 puan alarak kupayı 29'uncu sırada tamamlarken İlke Özyüksel, organizasyonu 707 puanla 36'ncı bitirdi.

Erkekler Finali'nde yarın Türkiye'yi Buğra Ünal temsil edecek.

Bulgaristan etabı, 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Milli pentatletler, bu dünya kupasının ardından 15-18 Nisan'da yine Bulgaristan'da 4. UIPM Dünya Kupası'na katılacak.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için kota durumları Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali'nde netleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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