Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
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Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Kocaeli'de başladı.

Kandıra ilçesinde Kerpe Halk Plajı'ndaki modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kadın 308 sporcunun katılımıyla 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Triathle yarışlarının elemesiyle günü geçirecek sporcular, yarın finalde mücadele edecek.

Şampiyonanın son günü ise biathle yarışlarına sahne olacak.

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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