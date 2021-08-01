Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
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Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışları, Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun (TMPF) faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışları, Kocaeli'de düzenlenecek.

Kandıra ilçesinde Kerpe Halk Plajı'nda 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlarda, çeşitli illerden 11, 13, 15 ve 17 yaş altı 149'u kadın 305 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, modern pentatlonun alt yarış branşlarından biathle (koşu-yüzme-koşu) ve triathle (atış-yüzme-koşu) yarışlarında milli takıma seçilebilmek için performans sergileyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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