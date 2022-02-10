Modern Pentatlon Anadolu Yıldızlar Ligi başladı

Modern pentatlonda 2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi'nde elemeler başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Modern Pentatlon Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular mücadele edecek.

Yarışlar bireyselde 100 metre yüzme ve 800 metre koşu, bayrak yarışlarında 50 metre yüzme ve 400 metre koşu şeklinde yapılacak.

Şehirlerde yapılan elemelerde ilk üçe giren sporcular, 16-17 Nisan 2022 tarihinde Çanakkale'de düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanacak.