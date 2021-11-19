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Modern Pentatlon: 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Modern Pentatlon: 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali yapıldı.

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finali yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Drzonkow kentindeki organizasyonun kadınlar finalinde 14 ülkeden 33 sporcu yarıştı.

Şampiyonayı milli sporculardan Yaren Nur Polat 1336 puanla 6'ncı, Sıdal Aslan ise 1294 puanla 15. sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın erkekler finali yapılacak. Erkeklerde Türkiye'yi Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek.

24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 21 Kasım'da yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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