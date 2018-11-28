Modern Pazar Yerinin Dükkanları İhaleye Çıkıyor

Türkiye'nin en modern kapalı pazar yeri projesini Manisa'ya kazandıran Yunusemre Belediyesi, dış cephe dükkanların kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor.

Güzelyurt Mahallesi'nde çalışmaları devam eden ve kısa zamanda hizmete açılması beklenen pazar yerinin de içerisinde bulunduğu çarşının dış cephe dükkan kiralama ihaleleri için tarih belli oldu. Toplamda 24 adet olan ve büyüklükleri 14 metrekareden 353 metrekareye kadar değişiklik gösteren dış cephe dükkanları için kiralama ihale tarihi 12 Aralık 2018 olarak belirlendi. İçerisinde; eczane, market, pastane, kasap, restoran gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı dükkanlar bulunan kiralama ihalesi, açık ihale usulüyle 12 Aralık Çarşamba günü sabah 10.00'da ilk dükkan için başlayacak olup son dükkanın ihalesinin yapılacağı 11.55'te sona erecek.

Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada; İhaleye girmeyi düşünen vatandaşlar için şartname alım sürecinin 3 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilecek şartname için son alım tarihi ise; 11 Aralık 2018 Salı günü mesai bitimi olarak belirlendi. - MANİSA