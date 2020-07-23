Modern mezbahalarda kurban kesimi için süre uzatıldı
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Modern mezbahalarda kurban kesimi için süre uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimi için modern mezbahaları seçen vatandaşlar için sıra numarası alım süresini uzattı.

Modern mezbahalarda kurban kesimi için süre uzatıldı
23.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı, modern mezbahalarında pandemi salgını tedbirleri alınarak kurban kesimi için sıra dağıtımına başlanmıştı. Solaklar Yolu üzerindeki İzmit mezbahasından kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların talebiyle internet üzerinden yapılacak başvuru süresi uzatıldı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşlara modern mezbahaları ile hizmet verecek. Solaklar yolu üzerinde hizmet veren modern İzmit Mezbahası'nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvurusu alınmıştı. ebelediye.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden başlayan başvurular vatandaşlardan gelen talep üzerine uzatıldı. Vatandaşlar 28 Temmuz Salı günü saat 17.00'e kadar başvuru yapabilecek.

ÖN KAYIT VE DEKONT

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesine İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 No'lu hesaba veya veya TR 490001500158007293406168 No'lu İBAN numarasına büyükbaş kesimi için 400 TL, küçükbaş kesimi için 100 TL yatırarak dekontlarını 23 Temmuz Perşembe günü saat 09:00 dan 28 Temmuz Salı günü saat 17.00'e kadar 0 531 882 58 89 numaralı telefona whatsapp üzerinden göndermeleri gerekiyor. Telefona gönderilecek dekont görselindeki ad soyad ve dekont numara kısmının okunabilecek şekilde olması gerekiyor.

SAĞLIKLI ŞARTLARDA KURBAN KESİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu kurban kesimi hizmeti diğer mezbahalarda da gerçekleşecek. Kurban kesim ücretini ödeyen vatandaşlara 29 Temmuz Çarşamba günü kesin kayıt sıra numaraları hakkında whatsapp üzerinden bilgilendirme yapılacak. Sağlıklı şartlarda kurban kesim hizmeti verilecek olan Kandıra ve Karamürsel Mezbahalarında vatandaşlar şahsen mezbahaya gidip sıra numarası alabilecek.

ÖNLEMLER ALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kurban hizmetleri uygulamasına dair tebliğ, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca verilen tavsiye kararları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kanun ve yönetmelikleri, COVİD-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı Kurban kesim yerlerine yönelik tedbirler alınacak.

KESİM BÖLGESİNE 1 KİŞİ ALINACAK

Yetkililer kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.

Kaynak: Bültenler

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