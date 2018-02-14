Modern Kavşağa Türkmen Beyi'nin Adı Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Belediye Başkanları ve meclis üyelerinin önergesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Devlet Bahçeli'nin adı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Öğretmenevi önüne yapılan modern köprülü kavşağa verildi.

Meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehir merkezindeki trafik sorununa son veren Öğretmenevi önündeki köprülü kavşağa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, MHP ve AK Parti'li Meclis Üyelerinin önergeleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin verilmesi gündeme geldi. CHP'li Meclis Üyesi Hikmet Çağan'ın çekimser kaldığı madde oy çokluğuyla kabul edildi.

İL BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Meclis toplantısını takip eden Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları İl Teşkilatı, kararı alkış ve sloganlarla kutladı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erkan Öztürk, alınan karar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri'ne teşekkür etti.