Modern Kadın FULL izle! Modern Kadın tüm bölümler izleme linki var mı, kaç bölüm?
Güncelleme:
Dijital platformlarda yerli yapımlar hızla ilgi görmeye devam ediyor. Bu yapımlar arasında öne çıkan Modern Kadın dizisi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla gündemde. İzleyiciler, "Modern Kadın FULL izle! Modern Kadın nerede yayınlanıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Modern Kadın bölümleri nasıl izlenir? Senaryosunu İrem Sak'ın yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizi, günümüz kadınının kariyer, aile ve sosyal hayat arasında yaşadığı ikilemleri eğlenceli bir dille aktarıyor. Peki, Modern Kadın dizisi hangi platformda izlenir, kaç bölümden oluşuyor? İşte detaylar…

MODERN KADIN DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Modern Kadın dizisi, GAİN dijital platformunda yayınlanıyor.

MODERN NASIL TÜM BÖLÜMLER İZLE

MODERN KADIN NASIL İZLENİR?

Diziyi izlemek isteyenler, GAİN aboneliği üzerinden tüm bölümlere ulaşabiliyor. Dizi toplam 10 bölümden oluşuyor.

MODERN KADIN KONUSU NEDİR?

Dizi, Pınar adlı bir kadının hikâyesini merkezine alıyor. Geleneksel bir aileden gelen Pınar, İstanbul'da marka müdür yardımcısı olarak çalışırken bir yandan kariyerinde yükselmek ister, diğer yandan aile baskısı ve aşk hayatıyla mücadele eder. "Aşk mı, kariyer mi? Anne mi, iş kadını mı?" sorularını gündeme getiren dizi, izleyicilere samimi bir bakış açısı sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
