BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK - Haberler
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BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

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BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK Çoban mevkiinde 2 bin 400 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden yeni itfaiye binası inşaatının kaba inşaatının tamamlanarak ince işçiliğe geçildi.

BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK Çoban mevkiinde 2 bin 400 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden yeni itfaiye binası inşaatının kaba inşaatının tamamlanarak ince işçiliğe geçildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk modern itfaiye binasının uzun yıllar bölgeye hizmet edeceğini açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Düzce'ye kazandırılacak olan bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatının modern binasının yapımında ince işçiliğe geçildi.

Çoban mevkiinde yapımı devam eden, kaba inşaatı kısa süre önce tamamlanan 2 bin 400 metrekare alan üzerinde hizmet verecek şekilde modernizasyonu gerçekleştirilen yeni itfaiye binasının iç tesisat ve ince işçiliğine yönelik çalışmalar başladı.

Şehrin her bölgesinde meydana gelebilecek vakalara 7 dakika içerisinde müdahale edilebilecek şekilde düzenleme yapılan, su sorunu yaşanmaması adına su deposu da inşa edilen alanın kısa sürede bitirilerek hizmete alınacağını yineleyen Başkan Özlü, fiziki şartların iyileştirilmesinin yanında ekipman, araç ve personel sayısının da arttırıldığını belirtti.

"BÖLGENİN EN GÜCLÜSÜ OLACAK"

Faaliyete geçmesinin ardından büyük bir güç olarak bölgeye hizmet vermeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, "Bilindiği üzere ilk olarak Bahçeşehir bölgemizde itfaiye istasyonumuzu kurarak teşkilatımızı güçlendirmiştik. Merkezde de modern itfaiye binamızın tamamlanmasıyla daha hızlı şekilde afet kaza gibi olumsuz durumlara müdahale edeceğiz. Sadece Düzce'ye değil bölgede de meydana gelebilecek olası olaylarda yardıma koşacağız" dedi.

BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

BÖLGEYE UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

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