Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Bayburt'u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi projesinin canlı hayvan pazarı kısmı hizmete başlamak için artık gün sayıyor.

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor
06.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:55

Bayburt'u tarım ve hayvancılıkta bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Tarım Yerleşkesi projesinin canlı hayvan pazarı kısmı hizmete başlamak için artık gün sayıyor.

Şehre oldukça modern bir canlı hayvan pazarına kavuşturan projenin bu kısmı 16 Haziran 2020 Salı günü hizmete başlayacak. Vatandaşlar bu tarihten itibaren modern hayvan pazarında alış veriş yapabilecekler.

Oldukça modern bir kimliğe sahip pazar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Tarım Yerleşkesi'nde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlimizin ekonomisinde önemli bir yer tutacak olan Tarım Yerleşkesi'nin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarımıza ivme kattık. Bilindiği üzere önceki hayvan pazarı yerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilimizde gerçekleştireceği kapalı spor salonu projesinin yapılacağı alanda yer alıyordu. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren hayvan pazarının Tarım Yerleşkesi'nde bulunan yeni yerine taşınması adına yoğun bir mesai harcadık. Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarın kapalı bulunduğu 80 günlük periyodu da iyi bir şekilde değerlendirip çalışmalarımızı hızlandırarak süratli bir şekilde devam ettiriyoruz. Eksikliklerin tamamlanması adına büyük bir çalışma yürüttüğümüz hayvan pazarı inşallah 16 Haziran 2020 Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Pazara dair sayısal bilgileri de paylaşan Başkan Pekmezci, "Pazarımız 9 bin metrekare alan üzerine kurulu oldukça büyük bir pazar. 500 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasiteli kapalı alan ile 1000 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kapasiteli açık alan bulunmaktadır yani toplamda 2000 adet büyük ve küçükbaş hayvanı alacak bir alana sahip ayrıca 600 metrekare de sosyal donatı alanı bulunmaktadır. Yani oldukça modern bir hayvan pazarına sahip olduk" diye konuştu.

Pazarın bölgedeki hayvan borsasına büyük katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Pekmezci "Pazara 1,5 yıllık görev süremizde büyük emek vererek halkımıza ve çiftçimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız. Baş tacımız olan çiftçilerimizin modern bir pazarda satış yapmaları ve bu pazarda kaldıkları süre içerisinde kullanacakları ihtiyaç alanlarında da çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açıyoruz. Çiftçilerimize bereketli satışlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Metin Oktay Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 00:55:40. #1.14#
title