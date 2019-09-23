Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova

Modern Çin'in ilk milli bayramının 70. yıl dönümü kutlamalarına 300 bin kişilik dev prova

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

23.09.2019 21:18

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 1 Ekim'de düzenlenecek Çin'in "Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları sebebiyle başkent Pekin'in ünlü Tienanmen Meydanı'nda üçüncü büyük prova da tamamlandı. Dev provaya 300 bin kişi katıldı

Kaynak: Euronews.com

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