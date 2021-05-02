Modern bir bakkal düşünün...

Komşu Ambar Doğa Evi'ni, Tolga Bektaş kurdu.

Komşu Ambar Doğa Evi'ni, Tolga Bektaş kurdu. Burası geleneksel yöntemlerle üretim yapan, atalık tohumu önceliklendiren, kimyasal kullanmayan, doğal gübreyi tercih eden, özellikle kadın üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştıran bir 'doğal' bakkal. Aynı zamanda yemek servisi de var. Bakkal bölümünde hemen hemen tüm şarküteri ürünlerini bulabiliyorsunuz. Birçok kooperatifin doğal ve yerel ürünlerini satın alabilirsiniz. En çok tercih edilenler arasında yumurta (adedi 2 lira), mantı (kilogramı 65 lira), tereyağı (yarım kilosu 45 lira), gravyer peyniri (kilogramı 120 lira), Ezine peyniri (kilogramı 90 lira) var.

'YAŞAMI ŞİFALANDIRMAK...'

Kafe bölümünde -kısıtlamaların olmadığı zamanlarda- kahvaltı ve öğle yemeği servisi veriliyor. Günlük olarak hazırlanan zeytinyağlılar, mantı, taze makarna, tost, börek ve salata gibi seçenekler sunuyorlar. Kişi başı ortalama 50 liraya çıkabilirsiniz. Yakın yerlere ücretsiz, uzak yerlere kurye ücreti karşılığında paket servis hizmeti veriyorlar.

Adres: Teşvikiye Mahallesi, Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok. Köşe Apt. 10E Nişantaşı/ İstanbul Tel: (0212) 247 37 45

Tolga Bektaş "Burası kapitalist ilişkilerin yabancılaştırdığı, doğadan kopardığı, birer tüketim nesnesinden öteye götürmediği yaşamlarımızı imkanlar dahilinde şifalandırmak üzere kurulmuş bir mekan" diyor ve ekliyor: "Doğal yöntemlerle üretim yapan her küçük-yerel üretici bize başvurabilir. Özellikle kadın olması tercih sebebimiz. Önce üretim süreci hakkında gerekli bilgileri kendilerinden istiyoruz, bir miktar deneme ürünü alıyoruz. Gelen deneme ürününü ekibimiz değerlendiriyor. Eğer beğenirsek imkanlarımız ölçüsünde üreticiyi gidip yerinde ziyaret ettikten sonra çalışmaya başlıyoruz. İstanbul içinde bizim gibi çalışan tüketici kooperatifleri ve gıda ağlarımızla da iyi bir koordinasyonumuz var. Bu ağ içerisinde ürün üretici bilgi paylaşımı çok verimli oluyor. İyi bir üretici kısa sürede İstanbul'da bizim gibi 'adil gıda' dükkanları ağına dahil olabiliyor."

Kaynak: Hürriyet