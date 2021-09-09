Modellik okullarına ilgi artıyor
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Modellik okullarına ilgi artıyor

Modellik okullarına ilgi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Pandemi döneminde podyumlar sessiz kaldı.

Pandemi döneminde podyumlar sessiz kaldı. Dijital defilelerle moda tasarımcıları ve firmaların tanıtım yapmaya başlamasıyla mankenlik okulları da ilgi görmeye başladı.

Fashion Academy Model Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı Barış Küçükçifçi model okulu pandemiden sonra daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Küçükçifçi, "Yeni eğitim döneminde kurslara yoğun ilgi var. Şu an üç ayrı sınıfımızda toplam 90 yeni öğrencimiz var. Çok güzel ve benzersiz yeni yüzleri sektöre kazandıracağız" dedi.

"İlk defilemizi Eylül ortalarında yapacağız"

Küçükçifçi, model adaylarının içlerinden çok yetenekli mankenlerin çıkacağını söyleyerek, "Yakında bir çok yeni manken ve oyuncu podyum ve ekranlara çıkartacağız. Birbirinden görkemli ve özlenen defilelerin başlayacak. Pandemi yasaklarında dijital defilelerle moda tasarımcılarının ve firmaların tanıtım ihtiyaçlarını karşıladık. Artık defile organizasyonlarının seyircili olacak ve ilk defilemizi de Eylül ortalarında yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Modellik okullarına ilgi artıyor
Modellik okullarına ilgi artıyor
Modellik okullarına ilgi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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