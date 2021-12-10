ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 10 Aralık 2021

ABONE OL MODELİSTLİK ATÖLYESİ KAYITLARI BAŞLIYOR Esenler Gençlik Merkezimizde açılacak atölyeye katıl, geleceğini tasarla, hayallerinin mesleğine ilk adımı at!

14 - 29 yaş arası Esenler'de ikamet eden kadınlarımız için düzenlenen atölyenin başvuruları 10 - 20 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.

MODELİSTLİK ATÖLYESİ'NE NASIL KAYIT OLURUM? Katılımın sınırlı sayıda olduğu atölyeye online kayıt için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Kayıt linki: MODELİSTLİK ATÖLYESİ'NE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN! Tesis sekmesinden ESENLER GENÇLİK MERKEZİ'ni seçin. Branş sekmesinden Modelistlik Atölyesi'ni seçin. Alan sekmesinden branşa ait alanı seçerek "Ara" butonuna tıklayın. Kurslar alanında çıkan eğitim için "BAŞVUR"a tıklayın.

*'Online İşlemler'e üyeliğiniz yoksa kurs başvurusu yapmadan önce üyelik oluşturmanız gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve kayıt için 444 00 73 numaralı telefonu da arayabilirsiniz.

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