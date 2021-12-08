ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 8 Aralık 2021

ABONE OL Modelistlik Atölyesi Esenler Gençlik Merkezimizde açılacak olan atölyeye katıl, geleceğini tasarla, hayallerinin mesleğine ilk adımı at.

Atölyeye 14 - 29 yaş arası Esenler'de ikamet eden kadınlar katılım sağlayabilir. Katılım kişi sayısı ile sınırlıdır.

10 - 20 Aralık tarihleri arasında yapılacak başvurular için 444 00 73 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

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