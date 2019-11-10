Model yatıyla dünya şampiyonasına katılacak

10.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:38

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) bünyesinde 4 yıl önce radyo kontrollü model yat yarışlarına katılmaya başlayan ve çeşitli şampiyonluklar elde eden Kerim Kaya Dinar, "2019 IOM Dünya Şampiyonası"na hazırlanıyor.

Dinar, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda yelken sporuna başlayıp, uzun yıllar bu sporu yaptıktan sonra radyo kontrollü model yatlarla ilgilenmeye başladı.

Arkadaşlarıyla beraber 4 yıl önce Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde lisanslı olarak yarışlara katılan Dinar, yurt içinde çeşitli şampiyonlukların yanı sıra, Avrupa şampiyonasında da Türkiye'yi temsil etti.

İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu söyledi.

Radyo kontrollü model yatlara ilginin artmaya başladığını belirten Dinar, "6 yaşından beri yelken sporuyla ilgileniyorum. Ailemde de çok kişi bu sporla ilgilendi. Ben de onlara özenip bu spora başladım. 4 sene önce de arkadaşımın ısrarı üzerine model tekne yarışlarına katıldım. İddialı bir şekilde yarışmaya devam ediyorum." dedi.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Dinar, daha önce 2 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu anlattı.

Model yat sporunun kullanıcıya deneyim kazandırdığını vurgulayan Dinar, "15 Kasım'da Brezilya'da dünya şampiyonası başlayacak. Farklı ülkelerden 76 tekne yarışacak. Bundan önce bir dünya bir de Avrupa şampiyonasına gitmiştim. Dünya şampiyonası, katılacağım üçüncü büyük organizasyon olacak. Şampiyonada olacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Dinar, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin farklı illerinden insanlar bu işe merak saldı. Bu benim de çok hoşuma gidiyor. İlginin artması yarışların da daha keyifli geçmesini sağlıyor. Bu spora ilginin artması ülkemiz için de iyi olacaktır. Bizden iyi olan ülkeler var ama biz de gerekli doğru çalışmaları yaparak bu branşta başarılı olabiliriz. Ne kadar çok yarış olur yurt dışındaki yarışlara ne kadar çok sporcu gönderirsek başarı şansımız o kadar çok artacaktır."

Türkiye Yelken Federasyonu IOM Sınıfı Komite Başkanı Levend Gürkan da federasyon bünyesinde düzenlenen şampiyonda derece elde eden sporcuların Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini dile getirdi.

Her yıl federasyon bünyesinde Türkiye şampiyonaları ve özel yarışlar düzenlediklerini belirten Gürkan, "Avrupa ve dünya şampiyonalarına sporcu gönderiyoruz. Bu yıl da Kerim Kaya Dinar Türkiye'yi Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek." diye konuştu.

Radyo yelken, yarış için dizayn edilmiş uzaktan kumandalı model yelkenli tekneler ile yapılan bir spor olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA