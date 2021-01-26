Model Uydu Yarışması'na başvurular sürüyor
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Model Uydu Yarışması'na başvurular sürüyor

26.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:48
Model Uydu Yarışması'na başvurular sürüyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Model Uydu Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Model Uydu Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Bir uzay/uydu projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlanan Model Uydu Yarışması, tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uzay/uydu projesinin tüm yönlerini içeriyor.

Yarışma; telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

Model Uydu Yarışması, mühendislik alanında lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor. Yarışma ile ayrıca, uzay ve uydu teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmada birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek. Model Uydu Yarışması'na 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Model Uydu Yarışması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize' diyor şarkı. 'Gidip yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize' diyor neslimiz. #TEKNOFEST'te... #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara ilişkin detaylı bilgilere "teknofest.org/yarismalar.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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