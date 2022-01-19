/yeniden/ Model olan eski sevgilisine cinsel saldırı girişimiyle suçlanan sanık hakim karşısında

KİLYOS'ta 2016 yılında Miss Turkey yarışmasına da katılan 25 yaşındaki model D.K.'ye birlikteliklerinin devamı konusundaki tartışma sonrasında cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen T.K'nin yargılanmasına başlandı. Sanık T.K. birlikteliklerinin suç tarihine kadar devam ettiğini iddia ederek "Saçının teline dahi dokunmadım" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.K. avukatıyla katılırken, şikayetçi D.K. ise gelmedi. Kiralama şirketinde yöneticilik yapan sanık T.K. savunmasında, şikayetçi ile bir senedir birlikteliklerinin olduğunu, olay günü de yıldönümü nedeniyle sürpriz yapmak için şikayetçiyi evinden aldığını söyledi. T.K., "Birlikteliğimiz kesintiye uğramaksızın suç tarihine kadar devam etti. 14 Haziran sabahı hazırlanması için kendisini ailesinin evine bıraktım. Akşam da aldım. Yıldönümümüz için süpriz yapmıştım. Kilyos'ta kum üzerine masa attırmıştım. Ailesinin Zekeriyaköy'deki evine kendi arabamla gittim. Ona 'Bugün birinci yıldönümüz iner misin' dedim. Kilyos'taki yere geldik. Etrafta kimse yoktu. Yalnızdık. Bir kadeh alkol almış olabiliriz. Hava soğumaya ve yağmur çiselemeye başladı. Huzursuz olduğunu gördüm. O sırada benim geçmişte yaşadığım bir ilişki nedeniyle tartıştı. Bizim birlikteliğimiz boyunca kavgalarımız olmuştu ama devam etmiştik. O gün masadan kalktı ve 'Burada durmayacağım, gideceğim' dedi. Arabamın anahtarını aldı gitti. Ben orada bir saat yalnız oturdum. Üşüyünce bir pidecinin verdandasına oturdum. Beni gelip alması için ısrarcı oldum. Bir saat sonra gelip beni aldı. Maslak'a kadar arabanın arka koltuğunda cenin pozisyonunda yattım. Bir kelime dahi etmedik" dedi.

"BENİM HATAM GİTMEMESİ İÇİN ISRAR ETMEM OLDU"

"SAÇININ TELİNE DAHİ DOKUNMADIM"

ŞİKAYETÇİ AVUKATI TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALARIN TESPİTİNİ İSTEDİ

TAKSİCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

YÜZLEŞTİRİLECEKLER

İddianamede, şikayetçi ile sanığın bir dönem duygusal manada arkadaş olduktan sonra ayrıldıkları, 16 Haziran 2021 günü sanığın cep telefonundan arayarak yıldönümleri dolayısıyla kendisiyle vakit geçirmek istediğini söylediği, şikayetçinin bunu reddettiği anlatıldı. Bunun üzerine sanığın "Çıkmazsan sitede olay çıkarırım, annen dahil herkes duyar. Siteyi birbirine katarım. gel huzursuzluk çıkmasın" diye tehditte bulunduğu belirtildi. Şikayetçinin bu nedenle sanığın aracına bindiği, birlikte Kumköy'de sahile gittikleri, burada bir süre vakit geçirdikleri, aralarında birlikteliklerine devam etme konusuna tartışma yaşandığı, daha sonra da sanığın şikayetinin boğazından sıktığı, saçından tutup darp ettiği ileri sürüldü. Ayrıca sanığın, şikayetçinin üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıp öperek 'Bana aitsin' deyip hakarette bulunduğu da anlatıldı. Burada D.K.'yi saçlarından sürükleyerek darp ettiği, sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, şikayetçinin ağlaması üzerine sanığın eylemine son verdiği iddia edildi. İddianamede, sanık T.K'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri