Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktılar.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar 2 ay aradan sonra ilk kez dışarı çıktılar. Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, pandemi sürecinde cansiparane çalışan tüm sağlık, güvenlik ve basın emekçilerine teşekkür etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde sokağa çıkmaları kısıtlanmış olan Iraklı vatandaşlar yaklaşık 2 buçuk ayın ardından ilk kez dışarı çıktılar. Pandemi ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı yaklaşık 2 buçuk aydır tüm zamanını evde geçiren Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, "Dünyayı etkisi altına korona virüs pandemisinde Irak'ta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu uygulamalardan bazen şikayetçi olmuş olsak da her şey bizim ve sevdiklerimizin sağlığı içindi. 2 buçuk ay sonra ilk kez dışarı çıktık, sonuçlara bakınca iyi ki çıkmamışız diye düşünüyorum. Şükran borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin aracılığı bu pandemi sürecinde bizler için cansiparane çalışan tüm sağlık ve güvenlik ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA