Model Karzan Ibrahim Shingaly'den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Model Karzan Ibrahim Shingaly'den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi - Haberler
Irak, Güncel

Model Karzan Ibrahim Shingaly'den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi

Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlara önerilerde bulundu.

12.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:56
Model Karzan Ibrahim Shingaly'den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi

Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlara önerilerde bulundu.

Irak'ta yaşayan ve 15 Marttan itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından dolayı zamanını evinde kalarak geçiren model Karzan Ibrahim Shingaly bugünlerde neler yaptığını ve önerilerini paylaştı. Shingaly, "Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada yüz binlerce insanı etkileyen korona virüs bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu ile bulaşan asrın salgını halini almış virüs ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde ev hayatına çekildik. Hayat düzenimizin dışarıdan gelen bu virüs ile değişmek zorunda kalması çoğumuzu olumsuz etkiledi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak belli bir süre sonra hayat enerjimizi ve motivasyonumuzu düşürür. Küçük dokunuşlarla hayatımızı şenlendirebiliriz. Bizler bu motivasyon düşüklüğünün üstesinden gelebilmeliyiz. Mesela küçük dokunuşlarla evinizin havasını değiştirip müziği sesini açıp belki de çoğu zamandır yapmadıklarımız arasında olan dans ritüellerini yapıp günün belli bir saatini dans saati olarak belirleyebiliriz. Sevdiklerinizle birlikte mutfağa girip zaman geçirmek size iyi gelecektir. Bol bol filmi seyredip online konserler dinleyebilirsiniz. Bol bol kitap okuyarak değerli olan zamanımızı daha da değerlendirebiliriz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Salgın ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Esra Balamir İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Zonguldak Para Cezası Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Model Karzan Ibrahim Shingaly'den karantina günlerinde yapılacaklar önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 10:41:54. #1.15#
title